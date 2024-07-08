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ТАСС

В научно-производственную роту на завод им. Дегтярева направили более 20 призывников

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Снайперская винтовка "Корд" производства завода имени Дегтярёва
Снайперская винтовка "Корд" производства завода имени Дегтярёва.
Источник изображения: © RT

В Минобороны отметили, что приоритет по распределению отдавали имеющим высшее образование по сходным с предприятием военно-учетным специальностям

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 20 срочников текущего весеннего призыва пополнили научно-производственную роту завода им. В. А. Дегтярева, где будут заниматься разработками в интересах российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Более 20 молодых людей с высшим образованием отправились в научно-производственную роту завода имени Дегтярева для прохождения военной службы в ходе весеннего 2024 года призыва на военную службу со сборного пункта Владимирской области. До отправки новобранцы прошли медицинское и профессионально-психологическое тестирование, а также собеседование с сотрудниками предприятия оборонно-промышленного комплекса", - сообщили там.

В Минобороны отметили, что приоритет по распределению призывников отдавался имеющим высшее образование по сходным с предприятием военно-учетным специальностям, а также ранее работавшим на нем. В течение года призывники будут выполнять задачи по научным изысканиям, заниматься научными разработками в интересах оборонно-промышленного комплекса и комплектования российских войск передовыми образцами.

"Я учился по узкой специализации стрелково-пушечное вооружение, то есть это пулеметы, автоматы, крупнокалиберные пулеметы, и, соответственно, артиллерию слегка "задевали" при обучении. Непосредственно мы знакомились со старыми изделиями - это крупнокалиберный пулемет "Утес", это ПТРД, ПТРС, СКС, все оружие Победы во Второй мировой войне. То, что создавалось и проектировалось", - сообщил Кирилл Дмитриев, один из распределенных на завод военнослужащих.

Завод им. Дегтярева занимается выпуском стрелкового оружия для нужд Министерства обороны РФ. "Оружейные мастерские" производит боеприпасы для нужд оборонного ведомства. 

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