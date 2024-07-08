ЗРК уничтожили треть пилотируемой авиации ВСУ, заявили в Минобороны

Семенов: ЗРК ближнего действия уничтожили треть пилотируемой авиации ВСУ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Треть пилотируемой авиации ВСУ уничтожена из зенитных ракетных комплексов ближнего действия с передовых эшелонов, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов.

"Свою эффективность доказали и зенитные ракетные комплексы ближнего действия (ПЗРК, "Стрела-10"), которые, находясь в передовых эшелонах наших войск, ежедневно уничтожают десятки разведывательно-ударных БПЛА противника, а также штурмовую и армейскую авиацию ВСУ, действующую на малых и предельно малых высотах. Всего на долю этих комплексов приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ", - сказал он.