Войти
РИА Новости

В Минобороны рассказали о принципе работы ракет Storm Shadow

401
0
0
Ракета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP.
Источник изображения: © AP Photo / Lewis Joly

Семенов: Storm Shadow могут скрытно подлетать за счет корректировки по спутникам

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов.

"Английские и французские крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow и SCALP-EG обладают возможностью скрытого, на минимальной высоте полета к объекту удара с огибанием рельефа местности и точным выходом на цель за счет корректировки траектории по спутниковой системе навигации США и их союзников", - сказал Семенов журналистам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
SCALP
Похожие новости
27.08.2015
Россия прочно занимает второе место на мировом рынке по количеству экспортных поставок новых истребителей
07.07.2014
5 используемых НАТО видов оружия, которых России стоит бояться
12.02.2014
Меньше, но дороже
24.07.2013
Драконы на службе Её Величества
14.06.2012
Направления развития флотов
16.05.2011
Хозяева морей
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 13:48
  • 2535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 04:15
  • 1
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 08.07 02:18
  • 3
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 06.07 04:44
  • 1
Решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС нацелено на безопасность государств-членов организации - Путин
  • 05.07 20:37
  • 530
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов