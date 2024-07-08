В Минобороны рассказали о принципе работы ракет Storm Shadow

Семенов: Storm Shadow могут скрытно подлетать за счет корректировки по спутникам

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов.

"Английские и французские крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow и SCALP-EG обладают возможностью скрытого, на минимальной высоте полета к объекту удара с огибанием рельефа местности и точным выходом на цель за счет корректировки траектории по спутниковой системе навигации США и их союзников", - сказал Семенов журналистам.