Командующий войсками ПВО-ПРО: разрекламированные Patriot не могут даже защитить себя

Генерал-лейтенант, командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрей Семенов в статье рассказал, как Россия отвечает на новые риски и угрозы в связи с атаками ВСУ по территории нашей страны западными ракетами и беспилотниками.

Защищая Россию от воздушных угроз

Нельзя недооценивать роль войск противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции. Войска ПВО эффективно отражают атаки пилотируемой и беспилотной авиации противника, парируют удары оперативно-тактическими и крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, в том числе производства США, Англии и Франции, уничтожают реактивные снаряды различного класса. Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развернута единая система ПВО. Сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО.

С первых дней специальной военной операции особое значение имеет противовоздушная оборона важных государственных объектов, крупных административно-промышленных центров, гражданского населения и войск, как в зоне боевых действий, так и в глубине территории Российской Федерации.

Значительная поддержка Вооруженных сил Украины со стороны США и других стран НАТО, а также широкие пространственные масштабы боевых действий определили беспрецедентные условия ведения противовоздушной обороны в ходе СВО. При этом наиболее сложным классом целей являются средства огневого поражения иностранного производства — оперативно-тактические и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также реактивные снаряды различного класса.

Поставляемые США оперативно-тактические ракеты ATACMS осуществляют полет к объекту удара на высокой скорости — более 3000 км/ч по сложной баллистической траектории с противоракетным маневром на конечном участке. Они оснащаются кассетными боевыми частями и применяются не только по войскам, но и по гражданским объектам с целью запугивания населения нашей страны.

Английские и французские крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow и SCALP-EG обладают возможностью скрытого, на минимальной высоте полета к объекту удара с огибанием рельефа местности и точным выходом на цель за счет корректировки траектории по спутниковой системе навигации США и их союзников.

Наиболее широко ВСУ применяют американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, реактивные снаряды которой также оснащаются кассетной боевой частью и инерциальными навигационными системами, корректируемыми по данным GPS.

Массовые атаки БПЛА

Беспрецедентный характер приобрел масштаб применения беспилотных летательных аппаратов промышленного и кустарного производства, которые изготавливаются с применением специальных композитных материалов для снижения их заметности и способны выполнять полеты на предельно малых высотах.

Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения противника на территории Российской Федерации, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута единая система противовоздушной обороны, которая обеспечивает решение всех задач по прикрытию важных гражданских и военных объектов. Следует отметить, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок противовоздушной обороны.

В условиях все большего применения ВСУ современных ракетных средств поражения производства стран НАТО войска ПВО незамедлительно вырабатывают способы и адаптируют системы ПВО для противодействия ракетным ударом противника.

С первых дней специальной военной операции боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов постоянно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушному противнику.

С начала специальной военной операции войсками ПВО совместно с истребительной авиацией Воздушно-космических сил значительно снижены возможности ВСУ по нанесению ударов.

ЗРК на службе

Основу созданной системы ПВО составляют современные и перспективные зенитные ракетные системы и комплексы Воздушно-космических сил С-400, С-350, "Панцирь-С" и войсковой ПВО С-300В4, "Бук-М3(М2)", "Тор-М2".

Свою эффективность доказали и зенитные ракетные комплексы ближнего действия (ПЗРК, "Стрела-10"), которые, находясь в передовых эшелонах наших войск, ежедневно уничтожают десятки разведывательно-ударных БПЛА противника, а также штурмовую и армейскую авиацию ВСУ, действующую на малых и предельно малых высотах. Всего на долю этих комплексов приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ.

В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника. В отличие от разрекламированных ЗРК Patriot, поставленных Украине странами НАТО, оказавшихся по опыту СВО неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя.

Эффективное применение высокотехнологичных средств ПВО и оперативность принимаемых решений с учетом высокой сложности процессов разведки, поражения и управления силами и средствами ПВО в зоне СВО в условиях постоянной угрозы огневого поражения возможны только благодаря профессионализму и морально-психологической устойчивости личного состава, а также высокому уровню слаженности боевых расчетов войск ПВО.

Герои СВО

Войсковая и объектовая ПВО российской армии успешно проходит сложную проверку в ходе масштабных боевых действий в зоне специальной военной операции. Расчеты ПВО мужественно парируют всевозможные угрозы с воздуха, уничтожают вражеские средства воздушного нападения самых разных классов в условиях постоянной угрозы нанесения противником огневых ударов непосредственно по позициям ПВО. Во всех случаях российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт.

Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42000 воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов и более 27 000 БПЛА.

За стойкость и мужество более 5 500 военнослужащих войск противовоздушной обороны награждены государственными наградами, семеро из них удостоены высокого звания Герой Российской Федерации.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, десяти соединениям и воинским частям ПВО присвоено почетное наименование "гвардейское".