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ТАСС

Разработчик рассказал о планах модифицировать беспилотную бронемашину "Зубило"

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Источник изображения: Софья Сандурская/ ТАСС

Гендиректор АО "Ремдизель" Александр Захаров пояснил, что она будет получать различные модификации под разные задачи, так как "каждый род войск видит эту машину по-разному"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новый беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" в результате испытаний Вооруженными силами России может получить несколько модификаций под разные задачи. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор АО "Ремдизель" Александр Захаров.

"Машина, в принципе, сохранит свой облик, в котором была впервые показана. Единственное, она будет меняться в плане специализации. Каждый род войск видит эту машину по-разному: кто-то - больше как эвакуационную, кто-то планирует устанавливать вооружение. Все зависит от задачи. А в целом в плане конструкции она останется в этом же облике", - рассказал он.

Ранее ТАСС сообщал о начале испытаний "Зубила" в войсках. Интерес к бронемашине проявили, в частности, специалисты Инженерных войск РФ.

Беспилотный автомобиль "Зубило" впервые был представлен на форуме "Армия-2023". Машина предназначена для поддержки штурмовых групп, ее также можно использовать для подвоза боеприпасов, перевозки грузов, зарядки радиостанций и квадрокоптеров, кроме того, может оснащаться зенитными установками или боевыми модулями. Броня лобовой части машины выдерживает попадание из 30-мм пушки. Все возможности техники еще прорабатываются, однако в "Ремдизеле" заявляли ТАСС о планах по увеличению автономности автомобиля. 

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