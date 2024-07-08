Telegraph: Россия быстро уничтожит F-16 после их передачи Украине

Газета пишет, что у Киева недостаточно систем ПВО для одновременной защиты крупных городов, войск в прифронтовой зоне и военных аэродромов

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Истребители F-16, которые обещаны Западом Украине в ближайшее время, будут очень быстро уничтожены российской авиацией. Такое мнение выразил в четверг в колонке для британской газеты Daily Telegraph американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс.

Западные "истребители будут точно так же уязвимы на своих базах", предупредил он, напомнив, что Вооруженные силы Украины потеряли пять Су-27 и два МиГ-29 в результате ударов, нанесенных расчетами российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" по аэродромам Миргород и Долгинцево. По оценке эксперта, имеющиеся в распоряжении Киева комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы. Как пишет Экс, в обозримой перспективе ситуация может измениться благодаря передаваемым Украине зенитно-ракетным комплексам Patriot, однако их будет недостаточно.

"Потребность Украины в средствах ПВО огромна и растет по мере того, как Россия оттачивает свои методы наблюдения и нанесения ударов, продолжая расширять список украинских военных баз, которые находятся под угрозой. Если союзники Украины не смогут предоставить ей намного больше систем ПВО, причем уже в ближайшее время, российские удары могут свести практически к нулю то, что еще остается от украинского военно-воздушного потенциала", - заключает автор статьи.