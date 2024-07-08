Войти
ТАСС

Telegraph: Россия быстро уничтожит F-16 после их передачи Украине

426
0
0
Пуск ЗУР комплекса С-400. Иллюстративное фото
Пуск ЗУР комплекса С-400. Иллюстративное фото.
Источник изображения: topwar.ru

Газета пишет, что у Киева недостаточно систем ПВО для одновременной защиты крупных городов, войск в прифронтовой зоне и военных аэродромов

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Истребители F-16, которые обещаны Западом Украине в ближайшее время, будут очень быстро уничтожены российской авиацией. Такое мнение выразил в четверг в колонке для британской газеты Daily Telegraph американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс.

Западные "истребители будут точно так же уязвимы на своих базах", предупредил он, напомнив, что Вооруженные силы Украины потеряли пять Су-27 и два МиГ-29 в результате ударов, нанесенных расчетами российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" по аэродромам Миргород и Долгинцево. По оценке эксперта, имеющиеся в распоряжении Киева комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы. Как пишет Экс, в обозримой перспективе ситуация может измениться благодаря передаваемым Украине зенитно-ракетным комплексам Patriot, однако их будет недостаточно.

"Потребность Украины в средствах ПВО огромна и растет по мере того, как Россия оттачивает свои методы наблюдения и нанесения ударов, продолжая расширять список украинских военных баз, которые находятся под угрозой. Если союзники Украины не смогут предоставить ей намного больше систем ПВО, причем уже в ближайшее время, российские удары могут свести практически к нулю то, что еще остается от украинского военно-воздушного потенциала", - заключает автор статьи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Искандер
Су-27
Похожие новости
17.07.2017
Даже муха не пролетит
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
23.03.2016
Модель «неизбежного»
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
05.09.2011
Главная составляющая МАКСа-2011 – военная
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 13:48
  • 2535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 04:15
  • 1
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 08.07 02:18
  • 3
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 06.07 04:44
  • 1
Решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС нацелено на безопасность государств-членов организации - Путин
  • 05.07 20:37
  • 530
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов