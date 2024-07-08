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Tesla начала продавать машины военным со скидкой

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Фото: David von Diemar / Unsplash
Фото: David von Diemar / Unsplash.

Electrek: Tesla даст американским военным скидку $1000 на покупку электрокара

Американская корпорация Tesla начала предоставлять военным скидку на покупку электромобиля. На это обратило внимание издание Electrek.

Соответствующее объявление появилось на сайте Tesla в преддверии 4 июля — Дня независимости США. Под слоганом «Сделано в Америке для тех, кто служил» компания предложила приобрести электрокары со скидкой 1000 долларов.

Акция распространяется на все легковые автомобили бренда — Model 3, Y, S и X, за исключением пикапа Cybertrack. На скидку могут рассчитывать граждане США, которые являются действующими или бывшими военнослужащими, а также члены их семей. Также необходимо подтвердить факт прохождения военной службы документом. Количество автомобилей, которые можно приобрести по акции, не ограничивается.

По словам журналистов Electrek, 1000 долларов — не самая маленькая, но и не рекордно большая скидка для подобных программ. В материале говорится, что у некоторых производителей автомобилей скидка для ветеранов может достигать 4000 долларов. При этом чаще военные могут рассчитывать на скидку в 500 долларов.

Самый доступный электромобиль Tesla — Model 3 — продается в США от 39 тысяч долларов. Американцы могут получить льготу на покупку электрокара в размере 7500 долларов — при условии, что машина была выпущена в США.

Ранее аналитики рассказали Reuters, что поставки электромобилей Tesla в июне, скорее всего, упадут на 3,7 процента. Это случится в первый раз в истории компании.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Tesla
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