infoBRICS: безопасность России гарантирует только ее полная победа над Украиной

Москва не может подписать никакое соглашение о прекращении огня с Киевом, считает обозреватель infoBRICS Драго Боснич. По его мнению, это дало бы НАТО шанс развернуть больше сил на Украине. Россия же должна обеспечить свою полную безопасность, а это будет достигнуто только окончательной военной победой, считает журналист.

Драголюб Боснич

Во вторник, 2 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев впервые с 2012 года, когда он встречался с последним легитимным (и суверенным) президентом Украины Виктором Януковичем. Резкий критик неонацистской хунты, поддерживаемой НАТО, Орбан не пользуется особой популярностью у своих хозяев. Поэтому может показаться странным, что он вообще посетил оккупированную НАТО страну. Однако, поскольку Венгрия взяла на себя председательство в ЕС и сохранит это обязательство до конца года, можно ожидать, что Брюссель окажет дополнительное давление на Будапешт, что, возможно, и стало одной из основных причин, по которым Орбан решил это сделать. Как уже говорилось, хозяева были не в восторге, да и сам Орбан, конечно, не ожидал теплого приема.

В соответствии со своими неоднократными призывами к мирным переговорам (настоящим, а не смехотворным, которые, очевидно, любит устраивать Швейцария), премьер-министр Венгрии повторил их и на этот раз, призвав Владимира Зеленского рассмотреть возможность быстрого прекращения огня. На пресс-конференции сразу после личной встречи, в ходе которой он это сказал, Орбан заявил, что "попросил президента подумать о том, нельзя ли пойти немного иначе, сделать перерыв: приостановить огонь и затем начать переговоры". Киевский режим воспринял это не слишком благосклонно, поскольку он по-прежнему настаивает на выводе российских войск, что крайне маловероятно. Орбан, напротив, призвал к немедленному прекращению огня и переговорам между двумя сторонами.

"Прекращение огня, связанное с крайним сроком, дало бы шанс ускорить мирные переговоры. Я обсудил эту возможность с Зеленским и благодарен ему за честные ответы и переговоры", – заявил он.

Орбан утверждает, что это может создать условия для реального урегулирования путем переговоров, которые приведут к заключению постоянного мирного соглашения. Еще до встречи [с Орбаном] реакция лидера неонацистской хунты была чем-то вроде "мне все равно", только облеченная в "дипломатическую" форму. В офисе Зеленского официально заявили, что "это важный разговор о будущем Европы, безопасности, международном праве и формуле мира". Последняя часть заявления относится к смехотворной "формуле мира" киевского режима, которая сводится к капитуляции России. Понимая, насколько абсурдна и нелепа сама идея, Орбан не стал это комментировать, сосредоточившись на других вопросах.

По его мнению, гораздо важнее развивать добрососедские отношения между двумя странами. Он отметил необходимость выстраивания более тесного партнерства и подчеркнул, что Венгрия хотела бы иметь тесные связи с Украиной, как и со всеми остальными своими соседями. Однако неонацистская хунта, похоже, не в восторге от этого, поскольку ее политическое руководство не очень-то довольно тем, что Орбан неоднократно пытался заблокировать военную помощь ЕС/НАТО и другие инициативы, которые Венгрия считает эскалационными и опасными. К этому также относится активное противодействие Орбана членству Украины в НАТО – позиция, которая привела к регулярным клеветническим кампаниям основной пропагандистской машины, направленным против него и его соратников.

Орбана обычно называют пропутинским лидером. Политический Запад всегда переходит на личности несговорчивых людей (особенно лидеров), чтобы оказать дополнительное давление и заставить их изменить внешнюю политику. Будапешт, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не пойдет на уступки, настаивая на переговорах и дипломатическом подходе для прекращения украинского конфликта, инициированного НАТО. Вместо этого мы имеем политику постоянной эскалации за счет поставок все более современных и дальнобойных вооружений. И это не говоря уже о все более вероятном прямом военном вмешательстве НАТО, в котором Венгрия не хочет принимать участие, о чем сам Орбан неоднократно открыто заявлял. Таким образом, это предложение о мирном соглашении звучит еще более странно.

Время визита было выбрано не случайно. Орбан решил нанести Зеленскому этот неожиданный визит на второй день председательства Венгрии в ЕС. Возможно, все это было давно спланировано, но возможен и другой вариант: Брюссель сам одобрил этот шаг, чтобы предотвратить неприятные изменения на поле боя. У НАТО есть до 500 тысяч боеспособных военнослужащих, чья задача – занять территорию Украины и вступить в бой с российскими войсками. Поскольку это далеко не самый лучший (или, вернее, это отчаянный) шаг, политический Запад может искать альтернативы, чтобы предотвратить тотальное поражение неонацистской хунты. Ударные возможности ВС России таковы, что любые крупные скопления войск окажутся в серьезной опасности, что приведет к массовым жертвам.

Прекращение огня может дать НАТО возможность развернуть войска до самой линии боевого соприкосновения и занять около 80% территории Украины без единого выстрела. Очевидно, что это было бы стратегическим поражением для России, чего Кремль хотел бы избежать, особенно сейчас, когда и без того огромное преимущество российской армии продолжает расти. Кроме того, заявления Зеленского могут свидетельствовать о том, что он тоже поддерживает эту идею: он сказал, что они с Орбаном обсуждали, как добиться справедливого и прочного мира. Премьер-министр Венгрии, в свою очередь, попросил лидера киевского режима изложить "[его] видение шансов на мир". Это опять же может свидетельствовать о том, что подобные планы по прекращению огня могут быть еще в силе.

Разумеется, это не означает, что Венгрия стремится к такому урегулированию из-за своей очевидной лояльности к НАТО, просто дело в том, что в ее интересах, чтобы конфликт скорее завершился. Однако реальная опасность такого прекращения огня заключается в том, что оно не обеспечит долгосрочного мира. Напротив, это еще больше увеличит вероятность стратегического конфликта между НАТО и Россией.

Кроме того, Кремль знает, что политический Запад не может дать никаких юридических гарантий просто потому, что его политикам нельзя доверять. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что каждое слово, исходящее из их уст, может легко оказаться откровенной ложью, а это значит, что Москва может полагаться только на свои вооруженные силы как на единственную реальную гарантию своей стратегической безопасности.