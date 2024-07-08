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Известия.ru

Пилотное время: что означают воздушные маневры НАТО в Балтийском регионе

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Inquam Photos/George Calin

Альянс тренирует авиацию и силы ПВО возле границ Калиниградской области

В ходе недавних тренировок самолетов НАТО в балтийском регионе отрабатывались в том числе элементы по блокированию Калининградской области, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Одновременно с маневрами альянса авиация Балтфлота отработала отражение воздушного налета и вывод самолетов из-под удара. А в ближайшие дни у границы с Калининградской областью будут проводиться учения сил ПВО североатлантического альянса.

Авиация и ПВО

Силы НАТО наращивают активность в балтийском регионе. С 7 по 19 июля у границы с Калининградской областью будут проходить маневры сил ПВО альянса Baltic Connection-24 (BALTCON24). Для этого в Литву перебросили ЗРК Patriot голландских военно-воздушных сил (ВВС). В учениях помимо них будут задействованы подразделения ПВО ВВС Литвы, вооруженные ЗРК NASAMS, испанские и португальские истребители.

3 июля в пресс-службе НАТО сообщили о проведенных в последних числах июня учениях авиации альянса на северо-востоке Польши. Четыре испанских самолета F/A-18, выполняющие миссию в Литве, объединились с летчиками из итальянского отряда Eurofighter, действующими в Польше, «для выполнения оборонительных и наступательных полетов на северо-востоке Польши», сообщили на сайте НАТО. Восемь истребителей провели тренировки по защите важных объектов от атак в рамках интегрированной системы ПВО и ПРО альянса. Как сообщалось, польский центр управления и отчетности контролировал полеты истребителей и дозаправку самолетов в воздушном пространстве страны, а курировал маневры Северный центр объединенных воздушных операций НАТО в Удеме, Германия.

Самолет F/A-18

Источник изображения: Фото: REUTERS/Philipp Schmidli

— Любые учения — это отработка каких-то сценариев будущих боевых действий, — рассказал «Известиям» военный эксперт полковник Виктор Литовкин. — Один из сценариев, которым всё время грезит Польша, и ее в этом отношении поддерживают США и НАТО, — блокирование Калининградской области и задушение ее голодом. Поэтому Польша во взаимодействии с другими странами Балтики постоянно отрабатывают этот сценарий. Естественно, мы должны иметь это в виду и понимать, как мы будем отражать эту угрозу.

Одновременно страны НАТО оказывают давление на Белоруссию, добавил эксперт и напомнил, что на границе с ней в Польше сосредоточена американская дивизия.

— Поляки продолжают давить на Белоруссию и на Россию, пытаются продемонстрировать, что они самое сильное в военном отношении государство в Европе, что они готовы совершить реванш и вернуть себе западные белорусские земли и западные украинские земли. Идея реванша у поляков никогда не уходила, — заключил Виктор Литовкин.

Экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко также полагает, что в ходе маневров авиации НАТО отрабатывались элементы, которые необходимы для блокирования калининградского эксклава. По его словам, нет никаких сомнений, что учения направлены против России.

ЗРК NASAMS

Источник изображения: Фото: TASS/ABACA

— Сейчас они грозят по-всякому. Поэтому они отрабатывали действия, с учетом нашей системы ПВО, с учетом наших ВКС. И, видимо, с учетом того что происходит на Украине, они внимательно за этим следят. Угроза действительно существует, особенно в нынешнее очень напряженное время. Нам нужно быть готовыми ко всему, — сказал Валерий Горбенко «Известиям».

Ответ на угрозы

На этом фоне морская авиация Балтийского флота провела учение, в ходе которого отработала вывод самолетов из-под удара условного противника и отражение воздушного нападения. Как сообщила пресс-служба флота, в полетах в воздушном пространстве над Калининградской областью и на земле было задействовано порядка 15 самолетов.

«Летно-тактическое учение морской авиации флота проходило в несколько этапов. На первом летно-технический состав авиаполка был поднят по тревоге и отработал задачи по оснащению фронтовых бомбардировщиков Су-24, многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 комплектами ракетно-пушечного вооружения», — рассказали в пресс-службе.

Одновременно дежурные силы полка экстренно поднялись в небо для обеспечения обороны аэродромов и вывода из-под авиационного удара основных сил соединения.

Многоцелевые истребители Су-30СМ провели воздушный бой с условным противником, роль которого выполнили экипажи бомбардировщиков Су-24.

Самолеты Су-24

Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

После отражения авианалета летчики перебазировались на оперативные аэродромы региона. На следующем этапе экипажи бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 должны были выполнить ракетно-бомбовые удары по надводным и береговым целям на полигонах флота.

Балтийский регион в последние годы стал местом все возрастающей активности североатлантического альянса. В начале июня там начались крупнейшие морские учения стран НАТО Baltops 24. В этом году в них приняли участие 9 тыс. военных, 80 самолетов и 50 кораблей из 20 стран. Для сравнения, в 2022 году было 14 стран, 4 тыс. военнослужащих и 40 боевых кораблей. За последние два года к числу стран-участниц также добавились вступившие в НАТО Финляндия и Швеция.

Самыми масштабными за последние годы стали и учения Nordic Response, проходившие с начала до середины марта на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Это составная часть крупнейших учений НАТО Steadfast Defender 2024, которые проходили по всей Европе с начала февраля до конца мая. В Nordic Response приняли участие более 20 тыс. солдат, 100 самолетов и вертолетов и свыше 50 кораблей и судов.


Роман Крецул

ладимир Матвеев

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