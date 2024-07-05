Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем».

В первый день июля, как заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, произошло «значительное углубление отношений между Финляндией и Соединёнными Штатами». Так военный министр охарактеризовал единогласное одобрение финским парламентом «Соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA) между Финляндией и США». Об этом событии более подробно рассказала финская телерадиовещательная корпорация Yle.

В соответствии с DCA, Финляндия предоставит пятнадцать своих военных баз для «потенциального использования силами США», а также разрешит американцам размещать на территории Суоми своих военнослужащих, вооружения, боеприпасы и военное оборудование. Примечательно, что помимо всего прочего, соглашение предусматривает создание определённых военных зон, включающих объекты, доступ к которым будет иметь только (!) американский военный персонал.

Как отмечает Yle, «Соглашение создаёт основу для расширения операций армии США в Северной Европе и её более постоянного присутствия в Финляндии». Следует напомнить, что США имеют аналогичные соглашения с более чем двадцатью странами. Хельсинки начали переговоры по этому поводу с Вашингтоном сразу же после подачи заявки на членство в НАТО – в мае 2022 года.

Очевидно, что от заключения подобных соглашений выигрывают только Соединённые Штаты, в то время как для самой Финляндии подписание договора не принесёт никакой экономической выгоды. Наоборот, постоянное поддержание военных баз в готовности «для потенциального использования силами США», а также «создание закрытых военных зон» ляжет тяжким налоговым бременем на плечи финского обывателя.

При этом, как отмечают специалисты, экономика Финляндии «стремительно летит под откос». По их оценкам, ВВП на душу населения Финляндии упал даже ниже уровня финансового кризиса в 2008 году. Дефицит сектора государственного управления ещё в 2023-м вырос до более чем €7 млрд. Годом ранее дефицит оценивался в €1,4 млрд.

Финский экспорт сократился на 30% в 1-м квартале 2024 года. По прогнозам, к концу 2024 года дефицит финского бюджета превысит 10 млрд долларов. Среди причин такого состояния дел экономисты указывают на разрыв связей с Российской Федерацией, вследствие которого финский бизнес не нашёл замены российскому рынку.

Другими словами, финское руководство, не имея возможности поддерживать на плаву экономику своей страны, взваливает на себя (вернее, на граждан Финляндии) неподъёмное бремя военных расходов в интересах Соединённых Штатов.

Следует заметить, что подобный самоубийственный подход к вопросу обеспечения лояльности со стороны сюзерена используют не только в Финляндии. Аналогично недавно поступили и в Польше.

Так, 2 июля этого года в сообщении министерства национальной обороны Польской Республики было отмечено: «Польша и США заключили соглашение о прямом займе в рамках программы „Иностранное военное финансирование“ на сумму 2 миллиарда долларов США». «Полученные средства будут направлены на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Польши путем приобретения у США потенциала в области ПВО и противоракетной обороны. Такие системы являются приоритетными для вооруженных сил Республики Польша при нынешних угрозах», – говорится в сообщении.

При этом известно, что военные не разглашают условий кредита, сообщая лишь о том, что он заключен на «очень выгодных финансовых условиях».

Согласитесь, что суть самой сделки делает знание «выгодных финансовых условий» необязательным. Зачем их знать, если и так видно, что президент Дуда и премьер Туск в очередной раз обманули своих граждан, желая услужить хозяевам из Вашингтона. Соединённые штаты, как минимум, получат двойную выгоду.

Примеров подобного поведения военно-политических руководств стран Европы и Евросоюза, в целом, достаточно. Всех не перечислишь. Ясно одно – в стремлении лоббировать интересы США в Европе, еврочиновники готовы принести (и приносят) в жертву самих европейцев. И, к сожалению, это крепнущая тенденция.

Владимир Вуячич