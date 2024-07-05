США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов.

США выделили Польше второй прямой кредит на 2 млрд долларов. Примечательно, что средства в рамках иностранного военного финансирования выделяются далеко не всем союзникам США.

Стоит понимать, что Польша является одним из главных кредитополучателей у США в военной сфере и имеет ряд дорогостоящих контрактов.

Так, их общая сумма за последнее 5 лет превысила впечатляющие 34,5 млрд. долл., из которых Варшава обязуется заплатить за:

– 32 истребителя F-35 – около 4,6 млрд. долл.;

– 48 ПУ ЗРК Patriot, 644 ЗУР к ним в рамках програмы Wisla – 15 млрд. долл.;

– 116 б/у танков M1A1 Abrams – 3,75 млрд. долл.;

– 250 танков M1A2 SEPv3 Abrams – 1,15 млрд. долл.;

– 468 РСЗО HIMARS – около 10 млрд. долл.

И это далеко не все закупки ВВСТ из США, причём осуществляемые за счет прямых кредитных линий. То есть Польша платит как за вооружение и его доставку, так и проценты по кредитам.

Важно отметить, что оборонный бюджет Польши за 2023 г. составил 4,2 % ВВП или 33 млрд долл. В НАТО это один из самых высоких показателей.

Таким образом, это яркий пример того, как польский режим под видом борьбы с “Восточной угрозой” за счет своих же налогоплательщиков обогащает американское военно-промышленное лобби. Очевидно, что и польское руководство, при этом, имеет неплохой процент с “выгодных” для своей страны сделок.

Поэтому, Беларусь, адекватно реагируя на возникающие вызовы и угрозы со стороны Запада, вынуждена осуществлять зеркальные меры. В том числе за счет повышения оборонного бюджета и закупки новых образцов ВВСТ.

Николай Астровский