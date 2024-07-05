Не стоит из белорусских «Шахедов» делать сенсацию

Сегодня можно наблюдать, как в мировых СМИ поднялся информационный шум вокруг показа на параде по случаю Дня Независимости белорусских БПЛА «Кочевник». В свою очередь, отметим, что здесь нет никакой сенсации. Еще в сентябре 2023 года наша редакция отмечала, что в Беларуси налаживают производство иранских беспилотников.

Так, белорусскому ВПК меньше чем за год удалось наладить производство лицензированных иранских БПЛА Shahed-136. Продемонстрированные БПЛА получили название «Кочевник».

Что касается практической стороны создания БПЛА, стоит отметить, что в Беларуси были все необходимые ресурсы и готовая инфраструктура для производства беспилотников. Для производства «Кочевника» используются мощности 558-м авиационного завода, а также «Гомельского радиозавода». Окончательная сборка осуществляется в Минске.

Украинский конфликт показал, что российский аналог иранского беспилотника – «Герань-2» успешно зарекомендовал себя в качестве массового и относительно дешевого средства поражения. Более того, по оценке западных специалистов, «Герань-2» за счет треугольной формы крыла имеет элементы технологии малозаметности, поэтому и борьба с ними для средств ПВО затруднительна.

Возвращаясь к созданию производства иранских беспилотников в Беларуси, подчеркнем, что в военном ведомстве страны не просто перенимают опыт современных конфликтов, но основываясь на нем, стремятся повысить свой военный потенциал.

Таким образом, ввиду обострившейся обстановки вблизи южных и западных границ Беларуси производство БПЛА «Кочевник» стало закономерным фактом в рамках повышения обороноспособности государства. Кроме того, это свидетельствует о тесном военно-техническом сотрудничестве с дружественными странами.

Подводя итог, приведем цитату Президента Беларуси Александра Лукашенко на военном параде:

«Это гарантия того, что наш голос – голос союзников и партнеров, который звучит в защиту многополярного и справедливого мира, будет услышан. А наш парад пройдет в мирное будущее».

Павел Ковалев