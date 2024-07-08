Это больно: Россия уничтожила на Украине мощную РСЗО М270 (In The National Interest, США)

NI: потеря РСЗО М270 стала серьезным ударом для ВСУ

Российские войска уничтожили поставленную Западом Украине РСЗО М270, пишет NI. Потеря данной установки крайне болезненна для ВСУ, поскольку она очень эффективна в бою — но в то же время количество единиц этого оружия у Киева крайне ограничено.

Ставрос Атламазоглу

Краткое содержание и ключевые моменты:

Украинские военные сообщили о потере важной системы вооружения РСЗО М270 в результате российского удара с применением баллистической ракеты "Искандер-М". На распространенном в российских соцсетях видео показано, как русские следят за установкой, а потом наносят по ней удар, в результате которого происходит взрыв и начинается пожар, свидетельствующий о поражении цели.

Это первый известный случай уничтожения РСЗО М270 в ходе продолжающегося конфликта.

М270, а также М142 "Хаймарс" чрезвычайно важны для украинских артиллерийских войск, так как это высокоточные и высокоманевренные системы, оказывающие существенное влияние на ход военных действий. Утрата М270 стала заметной неудачей для Украины.

Первая зафиксированная потеря украинской РСЗО М270 в результате российского ракетного удара

Возможно, украинские военные потеряли одну из самых полезных систем вооружения в результате российского удара баллистической ракетой.

В выходные дни в российских социальных сетях разошлось видео, показывающее, как российская баллистическая ракета "Искандер-М" поражает украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) М270.

РСЗО М270 уничтожена?

Видеокадры показывают, как российская система наблюдения и разведки издалека следит за машиной, похожей на украинскую РСЗО М270. Русские славятся своим тактическим упорством и терпением. Они дождались, когда украинская пусковая установка завершит стрельбу и отправится назад, чтобы заправиться и получить новый запас снарядов. Когда украинский экипаж отправился в путь, российские средства разведки дали "добро", и ракетчики нанесли удар по площади "Искандерами". Вполне вероятно, что украинская пусковая установка была подбита. Это был первый известный случай уничтожения РСЗО М270 за неполные 29 месяцев военных действий.

Неизвестно, сколько именно таких пусковых установок имеется на вооружении у ВСУ, но их количество точно превышает два десятка. Большую часть таких систем поставили Норвегия, Германия, Франция и Британия.

Украинская реактивная артиллерия

Как мы уже отмечали на страницах The National Interest, артиллерия в этом конфликте является основным средством нанесения потерь противнику. По оценкам разведки, до 80% потерь стороны несут именно от огня артиллерии.

Не будет преувеличением сказать, что РСЗО М270 и ее более скоростной родственник высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс М142 "Хаймарс" изменили ход войны. Безусловно, сотни традиционных буксируемых и самоходных артиллерийских установок, находящихся на вооружении ВСУ, включая 155-мм буксируемые гаубицы М-777, 155-мм САУ М109 "Паладин", 155-мм "Арчеры", 155-мм "Сезары" и 155-мм самоходные орудия PzH 2000 являются важной составляющей украинских артиллерийских войск. Но РСЗО М270 и M142 "Хаймарс" радикально изменили ситуацию, поскольку они способны точно поражать цели на дальностях, недосягаемых для обычной артиллерии.

Экипаж первой и второй системы — три человека (командир, механик-водитель, наводчик). Запуск своих ракет они осуществляют в считанные секунды. Идеальными эти РСЗО делает сочетание дальности стрельбы, точности и маневренности. Пусковые установки М270 и М142 "Хаймарс" способны выпустить весь свой боекомплект за несколько секунд, поразить цели на удалении несколько десятков километров и продолжить движение еще до того, как ракеты долетят до места назначения, уйдя тем самым от контрбатарейного огня противника.

РСЗО М270 — гусеничная машина, и поэтому она не такая мобильная, как ее колесная родственница М142 "Хаймарс". По этой причине она в большей степени уязвима для контрбатарейного огня, чем "Хаймарс", но все равно гораздо эффективнее буксируемой артиллерии. Однако М270 берет на борт в два раза большую боевую нагрузку и может выпустить по цели 12 управляемых / неуправляемых реактивных снарядов или две баллистические ракеты MGM-140 (ATACMS).

Украинская армия получила от США и НАТО сотни артиллерийских орудий и миллионы снарядов для защиты своей территории от российской армии.

Об авторе: Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou) — опытный военный журналист, специализирующийся на специальных операциях. Он ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и в штабе сухопутных войск). Он получил степень бакалавра в Университете Джонса Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований этого же учебного заведения. Его материалы публикуют такие издания как Business Insider, Sandboxx и SOFREP.