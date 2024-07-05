Ростех представит на «Иннопроме» передовые разработки в сфере двигателестроения

Госкорпорация Ростех на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге представит около 50 передовых разработок. Ключевыми объектами станут полноразмерный демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ) и макет первой отечественной промышленной газовой турбины большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации.

В единой экспозиции Ростеха будет выставлена продукция ОДК, концернов КРЭТ и «Уралвагонзавод», холдингов «Вертолеты России», «Швабе», «Технодинамика», «Нацимбио», «РТ-Инжиниринг» и «РТ-Проектные технологии». Участники и гости «Иннопрома» смогут ознакомиться с перспективными силовыми установками для авиации и промышленности, высокотехнологичным медицинским оборудованием, передовыми отечественными лекарственными препаратами, беспилотными решениями, оптикой, проектами в сфере информационных технологий, а также продукцией для транспортного сектора.

«Международная выставка «Иннопром» является традиционной площадкой, где Госкорпорация Ростех представляет свои передовые гражданские разработки. Главная тема выставки в этом году − «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Эта тема очень близка и понятна Корпорации, большое число нашей продукции разрабатывается и создается именно в промышленной и технологической кооперации. Ростех сегодня – это сотни предприятий по всей стране, от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. В сфере интересов Корпорации одно из ключевых мест занимает двигателестроение и создание промышленных турбин. Без решения этих задач нельзя говорить о технологической независимости и безопасности страны. Турбина большой мощности ГТД-110М уже производится серийно и скоро начнет решать задачи энергообеспечения Юга России. А, к примеру, новая авиационная гибридная силовая установка в будущем обеспечит развитие новейших отечественных летательных аппаратов, в частности аэротакси и беспилотников вертикального взлета», – сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

Посетители единого стенда Ростеха на «Иннопроме» смогут увидеть полноразмерный четырехметровый демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ). ГСУ создается на базе нового авиадвигателя ВК-650В. Установка с заложенной мощностью 500 кВт представляет собой единый энергоузел, состоящий из газотурбинного двигателя и электромотора. Уменьшенный расход топлива и экологичность позволит использовать гибридную силовую установку в составе самолетов короткого взлета и посадки, а также беспилотников.

Кроме того, на выставке впервые будет представлен усовершенствованный макет первой отечественной промышленной газовой турбины большой мощности ГТД-110М, который позволит детально ознакомиться с работой агрегата. Первый серийный образец был передан для ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Отечественная турбина позволит снизить энергодефицит в южном регионе России.

Холдинг «Вертолеты России» представит перспективную беспилотную авиационную систему БАС-200 в составе дистанционно пилотируемого воздушного судна вертолетного типа и пункта управления внешнего пилота. БАС-200 – единственная беспилотная авиационная система, которая была сертифицирована по нормам и правилам Росавиации. Беспилотное воздушное судно может применяться для доставки грузов и мониторинга, его максимальная взлетная масса составляет 200 кг, продолжительность полета − до 4 часов.

В рамках экспозиции Ростеха также будут презентованы решения для развития транспортной инфраструктуры: светофор нового поколения ДС-10 производства «Швабе» и быстрозарядная электрозаправочная станция Elli от НПО «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод».

Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.