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ТАСС

Джон Керри заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ

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Джон Керри
Джон Керри.
Источник изображения: businessinsider.com

Бывший американский госсекретарь отметил, что Киев как-нибудь разрешит эту ситуацию

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Украина не сможет достигнуть победы в конфликте с Россией, сторонам придется урегулировать его дипломатическими средствами. Такое мнение высказал бывший американский госсекретарь, экс-представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в интервью британской газете The Times.

"Я верю, что Украина как-нибудь разрешит эту ситуацию. Я не могу сказать, что это закончится победой для нее. Я не думаю, что полная победа гарантирована кому-то. На мой взгляд, должно быть дипломатическое урегулирование, при котором каждая сторона заявит о том, о чем она должна заявить, чтобы сделать этот процесс возможным. Или же будет замороженный конфликт. Или катастрофа, когда одна сторона добьется решающей победы. Таковы единственные возможные варианты", - сказал он.

Керри также выразил мнение, что экс-президент США Дональд Трамп может навредить репутации Соединенных Штатов в мире, если он прекратит оказывать помощь Украине в случае возвращения в Белый дом по итогам выборов в ноябре. По мнению бывшего госсекретаря США, такое решение может спровоцировать появление новых угроз в сфере безопасности в Восточной Европе. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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