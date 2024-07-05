Путин: Запад просил прекратить огонь, когда ВС РФ стояли под Киевом в 2022 году

Президент напомнил, что со стороны Украины ответных шагов не последовало

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Страны Запада настойчиво просили прекратить огонь, когда российские войска стояли под Киевом в 2022 году. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, завершая поездку на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астану.

"Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже настойчивую просьбу со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия для того, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны. И мы это сделали", - напомнил российский лидер. Путин отметил при этом, что со стороны Украины ответных шагов не последовало.

По словам президента РФ, в Москве "опять столкнулись с обманом: все [обусловленные отводом войск] договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку". "И так было неоднократно", - добавил он.