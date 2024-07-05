Войти
ТАСС

Путин: Запад просил прекратить огонь, когда ВС РФ стояли под Киевом в 2022 году

390
0
0
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Президент напомнил, что со стороны Украины ответных шагов не последовало

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Страны Запада настойчиво просили прекратить огонь, когда российские войска стояли под Киевом в 2022 году. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, завершая поездку на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астану.

"Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже настойчивую просьбу со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия для того, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны. И мы это сделали", - напомнил российский лидер. Путин отметил при этом, что со стороны Украины ответных шагов не последовало.

По словам президента РФ, в Москве "опять столкнулись с обманом: все [обусловленные отводом войск] договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку". "И так было неоднократно", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ШОС
Похожие новости
03.02.2015
Россию никому не покорить
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
31.12.2014
Что доктрина прописала
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
26.12.2012
В Минобороны РФ подведены итоги в рамках международной деятельности в 2012 году и определены задачи на 2013 год
09.11.2011
Традиционное недоверие и нарастающее презрение
24.10.2011
Заокеанские оценки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 13:23
  • 2472
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 10:37
  • 1
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов
  • 04.07 18:10
  • 1
Западные аналитики утверждают, что у России становится всё меньше и меньше оружия
  • 04.07 16:42
  • 0
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 04.07 16:41
  • 0
Не стоит из белорусских «Шахедов» делать сенсацию
  • 04.07 16:14
  • 147
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 04.07 14:36
  • 1
Лента TG - мониторинг сообщений телеграмм-каналов на ВПК.name
  • 04.07 14:33
  • 3
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 10:11
  • 1
Сенатор заявила, что применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ
  • 04.07 09:58
  • 1
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России – и не только на фронте (Parlamentní listy, Чехия)
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов