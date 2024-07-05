Кулеба: Киеву критически не хватает средств ПВО и артиллерийских снарядов

По словам главы украинского МИД, военная помощь поступает, но ее недостаточно

ВИЛЬНЮС, 4 июля. /ТАСС/. Украина испытывает критическую нехватку средств борьбы с самолетами и артиллерийских боеприпасов. Об этом в интервью агентству ELTA заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Сильнейшей головной болью наших сухопутных сил являются бомбардировки. Мы не можем в воздухе обезвредить бомбы, поэтому должны уничтожать бомбардировщики на аэродромах и в воздухе, - утверждал он. - Если нам удастся избежать бомбардировок, наши позиции на суше значительно усилятся. Для этого нам необходимы ракеты дальнего радиуса действия".

Еще одной проблемой, по его словам, "о которой говорят месяцы и годы и над которой работают месяцы и годы", является нехватка боеприпасов. "Необходимо столько артиллерийских боеприпасов, чтобы мы могли уничтожать колонны противника на марше", - заявил глава МИД.

При этом он признал, что военная помощь поступает, но ее недостаточно и она должна поступать быстрее. "Необходимые решения будут приняты. Это лишь вопрос времени", - утверждал министр.

Основным источником вооружений для украинских сил являются западные поставки. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что передача Украине новых вооружений не изменит ситуацию на фронте, а ведет лишь к затягиванию конфликта.