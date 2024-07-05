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ТАСС

Зампостпреда при ОБСЕ заявил, что инициатива Путина по Украине отвергнута

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Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене.
Источник изображения: © Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev

Запад ставит на эскалацию, считает Максим Буякевич

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Киев и его западные покровители сделали выбор в пользу эскалации, отвергнув сформулированную президентом России Владимиром Путиным и распространенную в ОБСЕ инициативу по Украине, ответственность за последствия целиком лежит них. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации.

"Выступление Путина на встрече с руководством МИД России распространено нами в ОБСЕ 18 июня. Предварительные оценки свидетельствуют: инициативы президента России на текущем этапе были отвергнуты как киевским режимом, так и его западными спонсорами. Более того, их попытались представить как "формулу капитуляции" режима Зеленского, каковой она вовсе не является, - отметил дипломат, речь выступления которого была опубликована на сайте МИД РФ. - Тем самым киевским режимом и его западными покровителями сделан выбор в пользу дальнейшей эскалации конфликта".

Он подчеркнул, что в такой ситуации "ответственность за все жертвы и разрушения полностью ложится на тех, кто отказался всерьез говорить об устойчивом урегулировании, которое учитывало бы интересы суверенных игроков региона". "Важно понимать и то, что с учетом неуклонно ухудшающегося положения самого киевского режима любые последующие условия для начала процесса урегулирования будут для него гораздо менее выгодными", - резюмировал Буякевич. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ОБСЕ
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