Путин сделал заявление о разработке и производстве систем РСМД

Путин: РФ вправе начать разработку ракетных систем средней и меньшей дальности

МОСКВА, 4 июля/ Радио Sputnik. Россия имеет право начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности в связи с выходом США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Я <...> говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, – ред.) и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы, разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведем эти ОКРы, разработки, мы готовы начать производство, мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности", – приводит его слова РИА Новости.

Путин также подчеркнул, что Москва готова "ответить зеркально" в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в любом регионе мира.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ранее запрещал США и России обладать баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью от 500 до 5 500 километров, а также пусковыми установками для них.

Радио Sputnik сообщало, что США планируют разместить в Азии ракеты среднего радиуса действия.