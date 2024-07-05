Путин сделал заявление о разработке и производстве систем РСМД

Путин: РФ вправе начать разработку ракетных систем средней и меньшей дальности
МОСКВА, 4 июля/ Радио Sputnik. Россия имеет право начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности в связи с выходом США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин также подчеркнул, что Москва готова "ответить зеркально" в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в любом регионе мира.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ранее запрещал США и России обладать баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью от 500 до 5 500 километров, а также пусковыми установками для них.
Радио Sputnik сообщало, что США планируют разместить в Азии ракеты среднего радиуса действия.