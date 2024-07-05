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ТАСС

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Турция занимают схожие позиции по Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: Nicolas Asfouri / Pool Photo via AP

Председатель КНР призвал к поддержанию тесных контактов между странами

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Китай и Турция имеют схожие позиции по ситуации на Украине и должны поддерживать друг с другом тесные контакты. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай и Турция придерживаются одинаковых или схожих взглядов на палестино-израильский конфликт, украинский кризис и другие вопросы", - приводит МИД Китая слова Си Цзиньпина, который в ходе заседания в формате ШОС+ в Астане провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Председатель КНР указал в связи с этим на необходимость поддержания тесных контактов между Пекином и Анкарой. Он обратил внимание на устойчивое развитие отношений между КНР и Турцией, отметив, что оба государства относятся к развивающимся странам глобального Юга.

"Китай и Турция должны оказывать друг другу поддержку с учетом взаимных ключевых интересов, постоянно укреплять политическое доверие, продвигать взаимовыгодное взаимодействие на высоком уровне, стремиться к более активному развитию двустороннего стратегического сотрудничества", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Китайский лидер заявил, что поддерживает развитие Турции в соответствии с ее национальной спецификой. По его словам, власти КНР стремятся наращивать товарооборот и стимулируют инвестиции в турецкую экономику. Си Цзиньпин добавил, что Пекин готов укреплять координацию с Анкарой на площадке ООН и в других многосторонних форматах.

  

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