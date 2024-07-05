Радарный спутник "Кондор-ФКА" №1 прошел летные испытания

Генеральный директор и генеральный конструктор предприятия Александр Леонов сообщил, что к запуску готовится космический аппарат "Кондор-ФКА" №2

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Радарный спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №1, разработанный и произведенный в реутовском НПО машиностроения, прошел летные испытания. Об этом сообщил журналистам генеральный директор и генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

"Космический аппарат "Кондор-ФКА" №1 успешно завершил летные испытания и введен в эксплуатацию", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Спутник успешно был выведен на орбиту 27 мая 2023 года с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". С того времени проходили его летные испытания.

По словам Леонова, в настоящее время к запуску готовится космический аппарат "Кондор-ФКА" №2. "Его запуск планируется в третьем квартале этого года", - уточнил он. Как и в случае с первым "Кондором", запуск космического аппарата будет выполнен с космодрома Восточный.

Ранее Леонов сообщал, что "все три направления работы живы, и не просто живы, а успешно развиваются - это стратегическое направление, космос и направление крылатых ракет".