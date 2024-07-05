Войти
Lenta.ru

Спутник Sentinel-2C приготовили к отправке на Куру

373
0
0
Кадр: ESA
Кадр: ESA.

SpaceNews: спутник Sentinel-2C приготовили к отправке на космодром Куру

Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel-2C европейской системы Copernicus приготовили к отправке из Германии на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает SpaceNews.

Трансатлантическое путешествие на судне Canopée займет около двух недель. Космический аппарат планируется запустить на итальянской легкой ракете Vega C в текущем году.

1100-килограммовый Sentinel-2C способен проводить непрерывную съемку в 13 диапазонах с высоты 786 километров над Землей. При ширине полосы обзора в 290 километров спутник ДЗЗ будет получать изображения с разрешением 10, 20 или 60 метров. Sentinel-2C заменит аппарат Sentinel-2A.

В сентябре 2023-го издание сообщило, что Европейский союз и Великобритания достигли соглашения по программе ДЗЗ Copernicus, в рамках которой имеются спутники, используемые, в частности, для слежения за Россией. Согласно заключенной договоренности, британская сторона остается частью программ Copernicus и Horizon Europe, из которых она была исключена после выхода из ЕС.

ЖЗЛ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Гвиана
Германия
Россия
Франция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
20.10.2023
Почему Франция теряет Экваториальную Африку
04.03.2022
Рогозин пообещал в четверг ответ на новые санкции США по принципу "око за око"
16.07.2019
Европейская спутниковая система Galileo. История и характеристики
20.06.2018
Дело техники
07.03.2007
НА ПУТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ НИКАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗВНЕ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА СБЛИЖЕНИЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ С РОССИЕЙ
11.01.2007
Россия и Европа строят новые ракеты-носители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 13:15
  • 2471
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 10:37
  • 1
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов
  • 04.07 18:10
  • 1
Западные аналитики утверждают, что у России становится всё меньше и меньше оружия
  • 04.07 16:42
  • 0
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 04.07 16:41
  • 0
Не стоит из белорусских «Шахедов» делать сенсацию
  • 04.07 16:14
  • 147
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 04.07 14:36
  • 1
Лента TG - мониторинг сообщений телеграмм-каналов на ВПК.name
  • 04.07 14:33
  • 3
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 10:11
  • 1
Сенатор заявила, что применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ
  • 04.07 09:58
  • 1
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России – и не только на фронте (Parlamentní listy, Чехия)
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов