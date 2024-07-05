Спутник Sentinel-2C приготовили к отправке на Куру

SpaceNews: спутник Sentinel-2C приготовили к отправке на космодром Куру

Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel-2C европейской системы Copernicus приготовили к отправке из Германии на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает SpaceNews.

Трансатлантическое путешествие на судне Canopée займет около двух недель. Космический аппарат планируется запустить на итальянской легкой ракете Vega C в текущем году.

1100-килограммовый Sentinel-2C способен проводить непрерывную съемку в 13 диапазонах с высоты 786 километров над Землей. При ширине полосы обзора в 290 километров спутник ДЗЗ будет получать изображения с разрешением 10, 20 или 60 метров. Sentinel-2C заменит аппарат Sentinel-2A.

В сентябре 2023-го издание сообщило, что Европейский союз и Великобритания достигли соглашения по программе ДЗЗ Copernicus, в рамках которой имеются спутники, используемые, в частности, для слежения за Россией. Согласно заключенной договоренности, британская сторона остается частью программ Copernicus и Horizon Europe, из которых она была исключена после выхода из ЕС.

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