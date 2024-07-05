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Готовность России к производству ракет средней и меньшей дальности оценили

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Картаполов: РФ готова возобновить производство ракет средней и меньшей дальности

Россия готова к максимально быстрому возобновлению производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД). С такой оценкой выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает Telegram-канал Brief.

Картаполов отметил, что для начала выпуска ракет не потребуется восстановление старых заводов, поскольку существуют новые технологии. По его словам, РСМД планируют разместить так, чтобы страны Запада чувствовали себя «максимально некомфортно».

В декабре 1987 года между СССР и США был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который обязывал стороны уничтожить комплексы с ракетами наземного базирования дальностью 1000-5500 километров и 500-1000 километров. В частности, СССР уничтожил баллистические ракеты РСД-10 «Пионер» и крылатые РК-55. В феврале 2019 года США начали процедуру выхода из ДРСМД, а в августе МИД России сообщил о прекращении действия договора.

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал начало производства РСМД в ответ на действия США.

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Страны
Россия
США
Продукция
РК-55
РСД-10
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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