Войти
РИА Новости

Медведев отметил вклад предприятий и госкорпораций в комплектование армии

383
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев отметил вклад предприятий и госкорпораций в комплектование армии РФ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил вклад крупных предприятий и госкорпораций в комплектование российской армии и обеспечение бойцов на фронте всем необходимым.

"Отмечу важный вклад в общую работу федеральных и региональных властей, прежде всего, конечно, Министерства обороны, крупных предприятий, государственных корпораций. Причем они не только принимают активное участие в комплектовании нашей армии, но и многое делают для обеспечения бойцов всем необходимым на фронте, оказывают помощь и поддержку членам их семей", - заявил Медведев на совещании в Минобороны по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.

Видеозапись выступления опубликована на его официальной в "ВКонтакте".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
01.04.2008
Бесхозный ядерный чемоданчик
26.03.2008
КАИР ИНТЕРЕСУЕТСЯ РОССИЙСКИМ АТОМОМ И ОРУЖИЕМ. Президент Египта совершает пятый визит в РФ
28.02.2008
Задача на перспективу. Руководство страны ставит цель кардинального обновления авиапарка ВВС
27.02.2008
"Затмение" Счетной палаты. В Ульяновске строится завод по производству самолетов Eclipse 500
22.02.2008
АВИАСМОТР В ЖУКОВСКОМ
27.03.2007
Министр обороны РФ возглавил совет директоров "Химпрома"
14.08.2007
96К6 Панцирь-С1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 13:15
  • 2471
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 10:37
  • 1
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов
  • 04.07 18:10
  • 1
Западные аналитики утверждают, что у России становится всё меньше и меньше оружия
  • 04.07 16:42
  • 0
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 04.07 16:41
  • 0
Не стоит из белорусских «Шахедов» делать сенсацию
  • 04.07 16:14
  • 147
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 04.07 14:36
  • 1
Лента TG - мониторинг сообщений телеграмм-каналов на ВПК.name
  • 04.07 14:33
  • 3
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 10:11
  • 1
Сенатор заявила, что применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ
  • 04.07 09:58
  • 1
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России – и не только на фронте (Parlamentní listy, Чехия)
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов