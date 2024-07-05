Медведев отметил вклад предприятий и госкорпораций в комплектование армии РФ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил вклад крупных предприятий и госкорпораций в комплектование российской армии и обеспечение бойцов на фронте всем необходимым.

"Отмечу важный вклад в общую работу федеральных и региональных властей, прежде всего, конечно, Министерства обороны, крупных предприятий, государственных корпораций. Причем они не только принимают активное участие в комплектовании нашей армии, но и многое делают для обеспечения бойцов всем необходимым на фронте, оказывают помощь и поддержку членам их семей", - заявил Медведев на совещании в Минобороны по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.

Видеозапись выступления опубликована на его официальной в "ВКонтакте".