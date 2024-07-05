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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в период времени до сентября текущего года предприятия страны произведут первую тысячу беспилотников-камикадзе "Комарац". Также, по словам Вучича, ведутся работы по выпуску БПЛА "Врабац", "Осица" и других.

Как сообщает сербское издание "Танюг", соответствующее заявление Вучич сделал во время посещения проходивших на полигоне Пасулянске-Ливаде военных учений "Огненный удар-2024". При этом помощник главы Минобороны Сербии по материальным ресурсам Ненад Милорадович отметил, что в ходе проведения учений упор делался именно на применении разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов. Вучич также отметил, что испытывает гордость от увиденного на учениях.

Ранее Вучич признал, что сербские предприятия продали за границу значительное количество артиллерийских боеприпасов на общую сумму 800 миллионов евро, которые затем были поставлены боевикам киевского режима, чтобы те имели возможность продолжать ведение боевых действий против ВС РФ. Сербский лидер также неоднократно заявлял, что Белград обязан соблюдать интересы страны и не упускать возможности для экономического развития, направленного на улучшение благосостояния своих граждан.

Как предполагает китайское издание "Соху", за опосредованную продажу Киеву вооружений Сербия может лишиться возможности стать членом БРИКС. Соответствующий сигнал "Соху" увидела в недавнем заявлении главы российского МИД Сергея Лаврова, отметившего, что блок БРИКС временно поставит на паузу вопрос о расширении своего состава новыми странами.

Китайское издание также напомнило, что Белград с 2009 года безуспешно пытается войти в состав Евросоюза, однако при этом перспективы евроинтеграции остаются для Сербии весьма туманными.