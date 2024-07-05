Стариков: Украина готовится к эскалации конфликта в конце лета

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинская армия готовится к эскалации конфликта, после которой якобы начнутся переговоры с Россией, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью Вадиму Карасеву.

"Перед началом переговоров должна быть эскалационная составляющая. Она будет в августе-сентябре", — отметил он.

По словам офицера, украинская армия готовится к "решающему военному событию". Если в результате боев станет понятно, что ВСУ не способны переломить конфликт, Киев пойдет на переговоры, считает Стариков.

Президент Владимир Путин в июне рассказал об условиях для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев обязан отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.