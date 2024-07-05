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ТАСС

Испытания судна на воздушной подушке "Хаска-10" завершат в 2024 году

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Судно на воздушной подушке "Хаска-10"
Судно на воздушной подушке "Хаска-10".
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Его разработала Рыбинская верфь по заказу Минпромторга

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Ходовые испытания первого в России судна на воздушной подушке с гибкими скегами "Хаска-10", которые проводятся в Рыбинском водохранилище в Ярославской области, планируется завершить в текущем навигационном сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников на церемонии закладки буксира ледокольного класса "Нарвская застава" на заводе "Верфь братьев Нобель".

"Сейчас идут испытания. Это очень серьезный этап в жизни судна. Оно уже очень близко к выходу. <…> Рассчитываем, что в этом сезоне все завершим", - сказал он.

Как пояснил Лушников, "Хаска-10" - это первое в России судно на воздушной подушке с гибкими скегами. Оно может передвигаться по воде, льду, болоту.

"Хаска-10" разработана Рыбинской верфью по заказу Минпромторга России. К разработке судна предприятие приступило в начале 2018 года. Она ведется в рамках госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Судно может передвигаться при температуре до минус 50 градусов.

АО "Рыбинская верфь" (в составе концерна "Калашников" с 2015 года) занимается проектированием, модернизацией и строительством судов различного назначения, в том числе специального. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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