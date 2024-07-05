Путин назвал позицию ШОС против милитаризации космоса "сигналом для всего мира"

По словам президента, есть и другие вещи в сотрудничестве стран ШОС, "которые, безусловно, являются серьезными и важными"

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подчеркнул позицию стран - участниц организации относительно милитаризации космического пространства - они все выступают против, и это должно быть "сигналом для всего остального мира".

"Мы в декларации согласовали - и в других документах это проходит, - что все страны Шанхайской организации сотрудничества выступают против размещения любого оружия в космосе. Это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства", - сказал президент РФ.

При этом, по его словам, есть и другие вещи в сотрудничестве стран ШОС, "которые, безусловно, являются серьезными и важными". "Я уже говорил, во-первых, триллионные обороты совместной торговли - это имеет значение. И когда обсуждаются вопросы, связанные с экономическим взаимодействием, конечно, это очень важно и в двустороннем плане, и в одностороннем", - подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что ранее он уже говорил о росте ВВП более чем на 5%, тогда как рост промышленного производства составил 4,5% "при низкой инфляции в 2,4%": "Это хороший темп роста экономики и хорошее ее качество, имея в виду низкий уровень инфляции".

Глава государства также выделил согласование странами-участницами вопросов гуманитарного характера и сотрудничество по различным направлениям, "в том числе молодежное сотрудничество, [сотрудничество] в сфере культуры, образования, спорта - все это очень важно и имеет хорошие перспективы".