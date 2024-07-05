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Нацгвардии Украины передали бронеавтомобили «Новатор» с РЭБ

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Фото: VoidWanderer / Wikipedia
Фото: VoidWanderer / Wikipedia.

Нацгвардии Украины передали бронеавтомобили «Новатор-2» с комплексами РЭБ

Компания «Украинская бронетехника» передала нацгвардии страны первую партию модернизированных бронеавтомобилей «Новатор-2» с комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) компании Kvertus. Об этом пишет Army Recognition.

«Новатор-2», который впервые представили на выставке MSPO-2023 в Польше, отличается от прошлой модели наличием дополнительного пассажирского отсека, которым заменили грузовую платформу. Масса машины увеличилась до 9,6 тонны. При этом модернизация подвески позволила увеличить грузоподъемность до 3,3 тонны. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62 миллиметра, а днище позволяет выдержать одновременный подрыв двух гранат РГД-5. Машина может нести пулемет или автоматический гранатомет.

«"Новатор-2" зарекомендовал себя как более удобный в эксплуатации на дорогах, хотя его увеличенная масса требует осторожного обращения в условиях бездорожья. Дополнительный вес оказывает значительное воздействие на задние колеса, что требует осторожного передвижения по труднопроходимой местности, такой как грязь и песок, и предварительной подготовки к таким операциям», — пишет издание.

Установленные на машинах комплексы РЭБ предназначены для противодействия FPV-дронам в трех диапазонах. Система получила шесть каналов для постановки помех.

В июне генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что новая конструкция позволила нарастить темпы выпуска бронированной санитарной машины «Линза». Российское предприятие изготавливает до пяти бронеавтомобилей этого класса в сутки.

ЖЗЛ

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
Ремдизель
Росгвардия
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