Киеву вместе с настоящими F-16 могут передать надувные муляжи

Источник изображения: topwar.ru

В ближайшем будущем ВСУ получат (может, уже получили) американские истребители F-16. Стоит отметить, что именно на эти самолеты киевский режим возлагает большие надежды. Впрочем, так же ранее было с «Хаймарсами», «Леопардами» и «Штормовой тенью».

В то же время, после отказа европейских стран «прятать» у себя украинские самолеты и предоставлять ВСУ свои аэродромы, перед военным руководством нашей «западной соседки» встала серьезная задача, заключающаяся в сохранности переданной техники.

Напомним, что ВС РФ все чаще поражают места дислокации самолетов ВВС ВСУ. Так, в последние дни ракетной атаке подверглись аэродромы в Миргороде, Полтаве и Долгинцево (пригород Кривого Рога).

На фоне происходящего некоторые эксперты предполагают, что вместе с самолетами западные партнеры Киева могут передать украинской армии качественные надувные муляжи. В сети разошлось фото одной из таких «обманок».

Источник изображения: topwar.ru

Из вышеприведенного изображения становится понятно, что отличить с дальнего расстояния подобный муляж от настоящего самолета практически невозможно. Едва ли «надувной» истребитель распознает дрон-разведчик, а для спутника это и вовсе невыполнимая задача.

Вероятно, уже скоро масса подобных муляжей будет расположена на аэродромах, с которых не будут взлетать настоящие F-16.

Между тем, как бы ни старались прятать свои самолеты ВВС ВСУ, им рано или поздно придется участвовать в боевых действиях, где американские машины уже не удастся заменить «обманками». При этом, как сообщали в том числе и западные источники, подготовка украинских пилотов в плане управления F-16 оставляет желать лучшего.