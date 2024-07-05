Лукашенко поддержал инициативу КНР по урегулированию украинского кризиса

Президент Белоруссии отметил, что очень рад предстоящему председательству КНР в ШОС

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Астане выразил поддержку инициативе Китая по урегулированию украинского кризиса.

"Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС: глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом - вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу - по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии".

Глава белорусского государства отметил, что очень рад предстоящему председательству КНР в ШОС. "Это значит, что в будущем году у меня будет лишняя возможность посетить Китайскую Народную Республику", - цитирует президента издание "СБ. Беларусь сегодня". - Большое спасибо лично вам, Китайской Народной Республике, министру иностранных дел [Китая] за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказали при вступлении в ШОС".

Лидер Китая акцентировал внимание, что контакты двух стран поддерживаются на всех уровнях, а договоренности реализуются на практике. "Я глубоко убежден, что мы можем способствовать дальнейшему развитию наших отношений семимильными шагами", - сказал он.

4 июля на саммите в Астане Белоруссия стала членом ШОС. На его полях Лукашенко провел ряд встреч с руководителями стран - участниц объединения, а также генсеком ООН.