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ТАСС

Дроны-камикадзе "Ланцет" поразили с начала СВО свыше 2 тыс. целей

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Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

В июне операторы беспилотников-разведчиков Zala продолжили выполнять задачи вдоль всей линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ударные беспилотники "Ланцет" с начала специальной военной операции поразили свыше 2 тыс. целей. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия Zala, которое производит этот тип БПЛА.

"В конце июня 2024 года зарегистрирован 2000-й публичный удар по цели барражирующим боеприпасом "Ланцет". Этот впечатляющий результат был достигнут благодаря безупречной совместной работе с беспилотниками-разведчиками Zala моделей Z-16, вклад которых в успешное выполнение боевых задач зачастую остается в тени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне операторы беспилотников-разведчиков Zala продолжили выполнять задачи вдоль всей линии боевого соприкосновения. Также в сообщении отмечается, что статистика применения "Ланцетов" предоставлена порталом Lostarmour. 

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