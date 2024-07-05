ВМС Чили намерены приобрести поисково-спасательные вертолеты

ЦАМТО, 4 июля. Командование ВМС Чили направило ряду авиастроительных компаний запрос о предоставлении информации в рамках проекта Avutarda, предусматривающего закупку восьми новых вертолетов для замены состоящих на вооружении AS-365 "Дофин" (HH-65).

Как сообщает Infodefensa.com, целью анонсированного главнокомандующим ВМС Чили адмиралом Хуаном Андресом Де ла Масой проекта Avutarda является поставка современных вертолетов для проведения поисково-спасательных операций в открытом море в экстремальных погодных условиях.

Согласно направленному в середине июня Дирекцией программ исследований и разработок ВМС Чили (DIPRIDA) запросу, вертолеты должны быстро и эффективно проводить поисково-спасательные операции на расстоянии до 100 морских миль от побережья. Экипаж машины составит до пяти человек. Вертолет должен обеспечивать эвакуацию не менее шести человек и нахождение в заданном в районе не менее одного часа плюс резерв топлива на 30 минут полета.

Вертолет будет применяться в любое время суток в сложных климатических и географических условиях, включая пустыни, пляжи, торфянники, лед и скалы, выполнять визуальный поиск, поиск при поддержке РЛС, прожекторов, радиопеленгаторов и электронно-оптических датчиков.

Закупаемые вертолеты будут размещаться на военно-воздушной базе "Конкон" и выполнять задачи не только на всей территории страны, но и в Антарктиде.

Вертолет должен обеспечивать возможность применения на неподготовленных взлетно-посадочных полосах, полета по приборам, а также визуального полета в любое время суток, аварийную плавучесть. Для размещения в ангаре на корабле лопасти должны быть складывающимися. В перечень требуемого оборудования также входят: поисковый прожектор, грузовой крюк, средства связи различных диапазонов, спутниковый телефон, электронно-оптический блок с возможностью обнаружения малоразмерных объектов, РЛС с возможностью обнаружения маломерных судов, противообледенительная система, другое оборудование.

Ответы на запрос должны быть представлены в DIPRIDA в течение 60 календарных дней с момента отправки. Получившие запрос компании должны направить подробное описание предлагаемого вертолета, его систем и оборудования с указанием марки и модели, руководство по летной эксплуатации и достаточный объем технической информации, чтобы ВМС Чили могли убедиться, что машина соответствует их требованиям, а также информацию о техническом обслуживании, логистике и предлагаемый график поставок и платежей.