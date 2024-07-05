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РИА Новости

У России есть возможности для производства ракет, заявили в Госдуме

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Запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral
Запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Paolo Bovo

Депутат Картаполов: у России есть технологические и организационные возможности

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. У России есть необходимые технологические и организационные возможности для производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении, реагируя на действия США.

"Раз президент такое решение принял, значит оно будет выполнено. Необходимые технологические и организационные возможности у нас в стране есть", - сказал Картаполов.

Депутат отметил, что если будет необходимость, они будут развернуты в тех районах, которые позволят обеспечить их более эффективное применение.

"Это же не миномет, чтобы его ставить в двух километрах от линии боевого соприкосновения… Это серьезное средство, с серьезными возможностями, а где они будут, будут знать те, кому положено", - подчеркнул он.
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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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