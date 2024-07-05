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СМИ: новейший китайский авианосец испытает в море электромагнитную катапульту

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Третий китайский авианосец "Фуцзянь" приступил к третьему этапу ходовых испытаний. Как сообщает Navy Recognition со ссылкой на местную прессу, главная цель очередного выхода корабля в море – проверка функционирования электромагнитной катапультной системы.

По свидетельству местных наблюдателей, на летной палубе замечены два палубных истребителя J-15T, а также вспомогательные машины.

Авианосец "Фуцзянь" на ходовых испытаниях, Китай

@琴石


В то же время отмечается, что на этот раз на борту авианосца отсутствовали самолет раннего предупреждения KJ-600 и макет истребителя J-35, которые находились на палубе во время предыдущих этапов испытаний.

Как поясняет Navy Recognition, тот факт, что на борту находится исключительно J-15T, предполагает особое внимание к этим истребителям на предстоящих испытаниях. Наличие же вспомогательных транспортных средств на летной палубе, которые обычно используются для таких задач, как буксировка, заправка и вооружение самолетов, свидетельствуют, что это не макеты, а образцы боевых самолетов.

Постройка третьего китайского авианосца "Фуцзянь" ("Тип-003") предположительно началась в конце 2017 года. В июне 2022 года корабль спустили на воду.

"Фуцзянь" построен по новому проекту и оснащен электромагнитными катапультами типа EMALS. Предполагается, что они позволят разгонять тяжелые истребители J-15 для успешного взлета, что вызывает проблемы на первых двух китайских авианосцах, оборудованных трамплином.

Напомним, что в настоящее время единственным кораблем в мире, оснащенным электромагнитной катапультой EMALS, остается головной американский авианосец нового поколения "Джеральд Форд".

По данным СМИ, водоизмещение "Фуцзянь" превышает 80 тысяч тонн, длина летной палубы составляет около 316 метров. Неатомная силовая установка состоит из паровых турбин, обеспечивающих мощность более 220 тысяч л.с. (164 МВт).

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Страны
Китай
США
Продукция
J-15
Проекты
Авианосец
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