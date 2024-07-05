Оборонное агентство ЕС с февраля 2022 года заказало снаряды для ВСУ на €350 млн

Исполнительный директор организации Иржи Шедивый отметил, что сроки получения 155-мм снарядов заказчиком с момента заключения соответствующего контракта составляют примерно от одного до двух лет

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Европейское оборонное агентство с февраля 2022 года заключило 60 рамочных контрактов на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общую сумму около €350 млн. Об этом сообщил исполнительный директор организации Иржи Шедивый, слова которого приводит американский еженедельник Defense News.

Он указал, что контракты были заключены по запросу десяти государств, участвующих в деятельности агентства. Шедивый не конкретизировал количество приобретенных боеприпасов, однако отметил, что каждый 155-мм снаряд обходится европейцам от €4 тыс. до €10 тыс. за единицу. При этом организация готова разместить дополнительный заказ на производство этих боеприпасов на общую сумму в €1 млрд, добавил директор.

Шедивый также отметил, что сроки получения 155-мм снарядов заказчиком с момента заключения соответствующего контракта составляют примерно от одного до двух лет. "В мае мы увидели первую поставку боеприпасов, закупленных через нас [Европейское оборонное агентство] по контракту, заключенному прошлым летом", - пояснил он.

По словам главы агентства, его организация сталкивается с трудностями при снабжении украинской армии, так как ВСУ эксплуатируют военную технику производства нескольких стран, в результате чего для них нередко требуются разные типы боеприпасов. При этом правительства стран Европейского союза зачастую не имеют рычагов воздействия на местных производителей вооружения, так как европейские компании, в отличие от российских, преимущественно находятся в частных руках, заключил Шедивый.

Европейское оборонное агентство - одно из агентств ЕС, учрежденное Советом объединения в 2004 году. Оно занимается развитием обороноспособности ЕС, разрабатывает нормативно-правовые акты в области регулирования оборонных исследований, разработки и закупок вооружений. В настоящее время в организации состоят все 27 стран ЕС. Как указал Шедивый, непосредственное приобретение вооружений не является основной функцией его организации, однако после начала конфликта на Украине в 2022 году она заключила рамочные соглашения на поставку боеприпасов для ВСУ на сумму €350 млн.