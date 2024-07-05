Корвет "Совершенный" встретился с кораблями ВМС НОАК для совместного патрулирования

С китайской стороны в патрулировании участвуют эсминец "Иньчуань", фрегат "Хэншуй" и универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) "Совершенный" встретился с кораблями Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для проведения совместного патрулирования. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в точку встречи с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в Корейском проливе в районе острова Чеджудо для начала четвертого по счету совместного российско-китайского морского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с китайской стороны в патрулировании участвуют эсминец "Иньчуань", фрегат "Хэншуй" и универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху" под командованием капитана 1-го ранга Бань Вань Джона.

"В точке рандеву военные моряки обеих стран провели церемонию встречи и обменялись приветствиями по радиосвязи", - рассказали в пресс-службе ТОФ, добавив, что в ходе совместного патрулирования планируется провести мероприятия по противолодочной и противовоздушной обороне, а также поисково-спасательные действия на море.

Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году. В задачи этих мероприятий входят укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.