В программе форума "Армия" примут участие более 300 единиц вооружения и техники

Также планируется проведение 191 двусторонней встречи с иностранными партнерами

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Свыше 300 единиц техники и вооружения Минобороны РФ планируются к участию в демонстрационной программе Международного военно-технического форума "Армия", следует из материалов, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В рамках демонстрационной программы форума, организуемой на полигоне Алабино, будут показаны возможности различных типов вооружений, военной и специальной техники. К участию запланировано свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в материалах.

Кроме того, в форуме планируют принять участие 110 официальных военных делегаций и предприятий иностранных государств - запланирована 191 двусторонняя встреча с иностранными партнерами.

Научно-деловая программа форума включает более 250 мероприятий, касающихся вопросов развития российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 18 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. Общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия участникам и гостям продемонстрируют, в частности, широкую номенклатуру образцов вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.