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Интерфакс-АВН

В Эстонии будет создан фонд оборонной промышленности объемом в 50 млн евро

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Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Таллин. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило создание фонда оборонной промышленности объемом в несколько десятков миллионов евро.

"Правительство уполномочило министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало (Tiit Riisalo) подписаться на паи фонда оборонной промышленности, который будет создан в SmartCap, то есть инвестировать 50 миллионов евро в фонд оборонной промышленности", - сообщила пресс-служба правительства.

"Фонд объемом 50 миллионов является важным шагом вперед в укреплении безопасности Эстонии, а также поможет оживить нашу экономику", - сказала премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

По ее словам, при поддержке фонда предприятия оборонной промышленности Эстонии получат возможность разрабатывать и выводить на рынок инновационную продукцию, создать рабочие места с высокой добавленной стоимостью и развивать технологический сектор республики.

Фонд ориентирован в первую очередь на компании, зарегистрированные в Эстонии или ведущие здесь значительный бизнес, которые производят и разрабатывают технологии военного или двойного назначения, способствующие безопасности и национальной обороне стран НАТО.

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