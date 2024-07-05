Гросси заявил, что атака дронов на ЗАЭС подрывает несколько столпов ядерной безопасности

ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о восьми пострадавших работниках, отметили в агентстве

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Атака дронов на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая произошла 3 июля, подрывает несколько основ ядерной безопасности, включая положение о защите персонала АЭС. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о том, что восемь работников, раненных в результате вчерашней атаки дронов, принадлежат к ее штату. Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что атаки нарушают несколько столпов ядерной безопасности, включая третий, касающийся защиты сотрудников", - говорится в сообщении МАГАТЭ в X (ранее Twitter).