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ТАСС

Гросси заявил, что атака дронов на ЗАЭС подрывает несколько столпов ядерной безопасности

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Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков.
Источник изображения: © РИА Новости

ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о восьми пострадавших работниках, отметили в агентстве

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Атака дронов на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая произошла 3 июля, подрывает несколько основ ядерной безопасности, включая положение о защите персонала АЭС. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о том, что восемь работников, раненных в результате вчерашней атаки дронов, принадлежат к ее штату. Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что атаки нарушают несколько столпов ядерной безопасности, включая третий, касающийся защиты сотрудников", - говорится в сообщении МАГАТЭ в X (ранее Twitter). 

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