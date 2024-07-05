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ТАСС

Китай выделит Казахстану свыше $13 млн на развитие космической отрасли

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник изображения: МО РФ

Средства позволят на базе казахстанских научных институтов совместно развивать вычислительную астрономию и моделирование в области астрофизических исследований, укреплять научно-техническую инфраструктуру, отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Китай выделит Казахстану грант в размере 100 млн юаней (около $13 млн) на развитие космической отрасли республики. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана Жаслан Мадиев.

"В первый день саммита ШОС между МЦРИАП и Китайской Народной Республикой были подписаны ряд важных документов. Самый первый и важный - соглашение о технико-экономическом сотрудничестве между двумя странами. В рамках него мы привлекаем грант (на безвозмездной основе) в размере 100 000 000 юаней для развития космической отрасли нашей страны", - написал Мадиев в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он отметил, что средства позволят на базе казахстанских научных институтов совместно развивать вычислительную астрономию и моделирование в области астрофизических исследований, укреплять научно-техническую инфраструктуру, производить обмен опытом и знаниями, проводить обучение и стажировки на производственных площадках Китая, получить новые компетенции в космической сфере.

Ранее в рамках госвизита председателя КНР Си Цзипьпина в Астану, МЦРИАП и Китайское национальное космическое управление также заключили меморандум о взаимопонимании в деле реализации проекта научной лунной станции. 

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Страны
Казахстан
Китай
Россия
Компании
CNSA
Проекты
ШОС
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