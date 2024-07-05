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ЦАМТО

ВС Швеции стали очередным покупателем ДУМ THeMIS

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Беспилотное наземное транспортное средство THeMIS
Беспилотное наземное транспортное средство THeMIS.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Milrem Robotics /

ЦАМТО, 4 июля. Как сообщила размещающаяся в Эстонии компания Milrem Robotics, Швеция официально присоединилась к числу стран, стремящихся внедрить робототехнические средства для повышения оборонного потенциала, закупив наземную дистанционно управляемую машину THeMIS.

ДУМ THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) в грузовой версии Cargo, оснащенная комплектом обеспечения автономности MIFIK (Milrem’s Intelligent Functions Kit), будет использоваться Агентством материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) для испытаний и экспериментов.

Контракт на поставку ДУМ был подписан на выставке Eurosatory 2024 директором по наземным системам FMV бригадным генералом Йонасом Лотсне и управляющим директором Milrem Robotics Sweden Сверкером Свардбю в присутствии командующего СВ Швеции генерал-майора Йонни Линдфорса.

THeMIS представляет собой современную многофункциональную дистанционно управляемую машину. Несмотря на то, что ДУМ была приобретена в грузовой версии, ее можно адаптировать для выполнения задач эвакуации раненых, ведения разведки и огневой поддержки путем интеграции оборудования сторонних поставщиков.

Процесс интеграции будет включать обучение шведских военнослужащих применению и обслуживанию машины. Кроме того, Milrem Robotics предоставит постоянную поддержку и обновления для ДУМ.

По заявлению Milrem Robotics, в настоящее время THeMIS используются в программах по робототехнике 18 странами мира и применяются ВС Украины для эвакуации раненых и расчистки путей следования.

Недавно сообщалось, что российские военнослужащие захватили одну из переданных ВСУ платформу THeMIS в качестве трофея.

В базовой версии платформа THeMIS (габариты 247x204x117 см) оборудована дизель-электрической гибридной силовой установкой с дизельным двигателем и литий-ионными батареями, обеспечивающей возможность выполнения задач в течение 15 часов. ДУМ массой 1630 кг может развивать скорость до 20 км/ч, транспортировать различную полезную нагрузку массой до 750 кг.

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