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ТАСС

Польша не собирается высылать своих военных на Украину

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Военнослужащие Войска Польского
Военнослужащие Войска Польского.
Источник изображения: belvpo.com

Президент республики Анджей Дуда считает, что такие действия будут представлять собой прямое участие НАТО в вооруженном конфликте между Киевом и Москвой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Польша не собирается направлять своих военных на Украину и считает, что подобные действия будут представлять собой прямое участие НАТО в вооруженном конфликте между Киевом и Москвой. Об этом заявил журналистам президент республики Анджей Дуда по итогам переговоров со своим коллегой из Словакии Петером Пеллегрини.

"Я также не считаю, что Польша должна направить своих военных на Украину. Это было бы вступлением государства НАТО в войну. <....> Мы надеемся, что нам никогда не придется направлять своих военных на Украину для защиты Республики Польша", - сказал Дуда на пресс-конференции, трансляцию которой вела его канцелярия в X (ранее Twitter).

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Минобороны Польши неоднократно подтверждало отсутствие намерения у Варшавы направлять военных на Украину. 

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Страны
Польша
Россия
Словакия
Украина
Франция
Проекты
NATO
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