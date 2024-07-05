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ТАСС

Зеленский отверг идею прекращения огня

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

По словам президента Украины, Россия якобы может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и возобновить военные действия

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвергает предложение о прекращении огня для начала переговоров с Россией об урегулировании конфликта, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, посетившим 2 июля Киев.

"Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня", - сказал он в интервью агентству Bloomberg. Зеленский утверждал, что Россия якобы может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и возобновить военные действия.

"Поэтому только если это [договоренность о прекращении огня] будет [достигнута] на понятной международной площадке в присутствии стран, лидерам которых доверяют", - продолжил он. По словам Зеленского, прекращение огня без четкого плана того, что последует за ним, будет означать замораживание, а не окончание конфликта.

Ранее Орбан на брифинге после переговоров в Киеве сообщил, что предложил Зеленскому пойти на прекращение огня. Последний же в своем выступлении на этом же брифинге инициативу венгерского премьера никак не упомянул. После этого глава офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг. 

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