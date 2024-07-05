Войти
ТАСС

Нидерланды не исключили участия в инициативе по подготовке украинских военных

356
0
0
Флаги Нидерландов и Украины
Флаги Нидерландов и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны страны Рубен Брекельманс отметил, что необходимо посмотреть, как будет развиваться дискуссия по этому вопросу

ГААГА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов "в принципе не исключает" участия во французской инициативе по организации обучения украинских военных на Украине. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, чьи слова приводит газета De Volkskrant.

По его словам, Нидерланды хотят посмотреть, как будет развиваться дискуссия по этому вопросу и пока не хотят занимать окончательную позицию.

"Всегда нужно взвешивать добавленную стоимость и риски, - отметил Брекельманс. - И в этом должна принять участие широкая коалиция стран при поддержке наиболее важных союзников по НАТО". Параллельно министр обратил внимание на то, что есть "ведущие страны", которые не проявляют особого интереса к этому плану. По данным De Volkskrant, речь, в частности, идет об Италии и Германии.

О планах направить военных инструкторов на Украину сообщала Франция. Президент республики Эмманюэль Макрон заявил 6 июня в интервью телеканалам TF1 и France 2, что Париж намерен обучить 4,5 тыс. украинских военных и оснастить их амуницией, для чего направит инструкторов на Украину. Позднее власти Литвы выразили намерение присоединиться к французской инициативе в случае создания на ее основе коалиции.

Предыдущий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявлял, что страна не планирует отправлять своих военных инструкторов на Украину, как это хочет сделать Франция. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Литва
Нидерланды
Украина
Франция
Похожие новости
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
13.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны на постсоветском пространстве по периоду 2004-2011 гг. составил 5,2 млрд долларов
11.09.2012
Более 300 компаний из 35 стран примут участие в работе "Авиасвит-XXI-2012"
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
29.05.2012
Глобальные амбиции НАТО
20.10.2011
Россия занимает первое место по объему экспорта вооружений в страны на постсоветском пространстве по периоду 2003-2010 гг.
13.03.2009
В 2008 году общемировой объем поставок вооружений и военной техники составил 59,74 млрд долларов - АРМС-ТАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 13:15
  • 2471
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 10:37
  • 1
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов
  • 04.07 18:10
  • 1
Западные аналитики утверждают, что у России становится всё меньше и меньше оружия
  • 04.07 16:42
  • 0
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 04.07 16:41
  • 0
Не стоит из белорусских «Шахедов» делать сенсацию
  • 04.07 16:14
  • 147
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 04.07 14:36
  • 1
Лента TG - мониторинг сообщений телеграмм-каналов на ВПК.name
  • 04.07 14:33
  • 3
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 10:11
  • 1
Сенатор заявила, что применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ
  • 04.07 09:58
  • 1
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России – и не только на фронте (Parlamentní listy, Чехия)
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов