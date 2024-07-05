Нидерланды не исключили участия в инициативе по подготовке украинских военных

Министр обороны страны Рубен Брекельманс отметил, что необходимо посмотреть, как будет развиваться дискуссия по этому вопросу

ГААГА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов "в принципе не исключает" участия во французской инициативе по организации обучения украинских военных на Украине. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, чьи слова приводит газета De Volkskrant.

По его словам, Нидерланды хотят посмотреть, как будет развиваться дискуссия по этому вопросу и пока не хотят занимать окончательную позицию.

"Всегда нужно взвешивать добавленную стоимость и риски, - отметил Брекельманс. - И в этом должна принять участие широкая коалиция стран при поддержке наиболее важных союзников по НАТО". Параллельно министр обратил внимание на то, что есть "ведущие страны", которые не проявляют особого интереса к этому плану. По данным De Volkskrant, речь, в частности, идет об Италии и Германии.

О планах направить военных инструкторов на Украину сообщала Франция. Президент республики Эмманюэль Макрон заявил 6 июня в интервью телеканалам TF1 и France 2, что Париж намерен обучить 4,5 тыс. украинских военных и оснастить их амуницией, для чего направит инструкторов на Украину. Позднее власти Литвы выразили намерение присоединиться к французской инициативе в случае создания на ее основе коалиции.

Предыдущий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявлял, что страна не планирует отправлять своих военных инструкторов на Украину, как это хочет сделать Франция.