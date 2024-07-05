Страны ШОС примут меры по устранению условий, способствующих терроризму

Страны ШОС готовы принять меры по устранению условий, способствующих терроризму

АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС готовы принять меры по устранению условий, способствующих терроризму и экстремизму, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств-членов организации.

"Государства-члены готовы осуществлять комплексные меры по устранению условий, способствующих терроризму и экстремизму, в том числе продолжат решительно противодействовать финансированию терроризма, вербовочной деятельности и трансграничному перемещению террористов, радикализации молодежи, а также использованию новых информационно-коммуникационных технологий в террористических целях", - отмечается в документе.

Страны ШОС также продолжат наращивать совместные усилия по недопущению распространения радикальных идеологий, любой религиозной нетерпимости и ксенофобии, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации, указали в декларации.

"Государства-члены решительно выступают против любых террористических актов и агрессивных действий в отношении граждан, а также дипломатических представительств и консульских учреждений государств-членов ШОС, неприкосновенность которых гарантирована общепризнанными нормами международного права", - заявляется в документе.

Также участники ШОС подчеркивают, что в борьбе с терроризмом недопустимы двойные стандарты.

"Терроризм в любых формах и проявлениях не может быть оправдан, потворство террористам и их укрывательство должны быть решительно осуждены всем мировым сообществом. Они считают серьезной угрозой использование террористами информационного пространства для распространения экстремистской идеологии, в том числе среди молодежи", - резюмируется в документе.