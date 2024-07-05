Члены ШОС выступили за свободу космоса от оружия

В декларации члены организации подчеркнули "необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве"

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Космическое пространство должно оставаться свободным от оружия любого вида, для чего необходимо заключить международный обязывающий документ. Об этом говорится в Астанинской декларации, принятой по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Члены ШОС выступили "за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида" и "исключительно мирное использование космоса".

В декларации члены организации подчеркнули "необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве".

В последние годы вопрос милитаризации космического пространства встал особенно остро. США выступали с утверждением, будто Россия планирует разработку противоспутникового оружия и под этим предлогом начали разработку собственных орбитальных ударно-боевых средств, отмечал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Россия не приемлет размещения оружия в космосе и, как подчеркивали российские дипломаты, остается приверженной своим международным обязательствам в этой сфере.