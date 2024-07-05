Украинский "мост" в НАТО может быть опасен, предупреждают эксперты (Politico, США)

Politico: 60 аналитиков выступили с призывом не принимать Украину в НАТО

Десятки экспертов по внешней политике подписали письмо с призывом не принимать Украину в НАТО, пишет Politico. По их мнению, этот шаг поставит под угрозу США и их союзников, а также приведет к разрыву всей коалиции. Но существуют и иные мнения.

Мэтт Берг (Matt Berg)

Перспектива будущего членства Украины в НАТО горячо обсуждается накануне предстоящего саммита альянса в Вашингтоне.

В среду десятки экспертов по внешней политике призвали членов НАТО воздержаться на саммите от шагов к членству Украины, предупредив, что это поставит под угрозу США и их союзников и приведет к разрыву всей коалиции. Если Украина войдет в состав альянса, утверждает группа, будущий российский удар задействует статью 5 НАТО, по которой союзники обязаны защищать подвергшегося нападению члена.

Довод насчет статьи 5 распространен среди противников членства Украины, однако громкое заявление более чем 60 аналитиков дает представление об аргументах, которые наверняка будут выдвинуты на трехдневном мероприятии, которое начнется во вторник.

“Чем ближе НАТО подходит к обещанию, что Украина присоединится к альянсу после окончания конфликта, тем больше у России стимула продолжать боевые действия, — говорится в письме, попавшем в распоряжение Politico. — C вызовами, которые представляет собой Россия, можно справиться, не вводя Украину в состав НАТО”.

Продвижение Киева к членству будет иметь неприятные последствия, говорится в письме: “это не только превратит Украину в арену затяжного противостояния между ведущими ядерными державами мира”, но и будет лить воду на мельницу Владимира Путина с его риторикой о том, что Москве противостоит весь Запад. Инициаторами письма выступили президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир* Стивен Вертхайм.

Другие аналитики с ними не согласны. На прошлой неделе исследователи корпорации РЭНД (RAND) написали, что на грядущем саммите союзникам следует предложить Украине ясные условия будущего членства. На членстве Украины в НАТО также настаивает Атлантический совет, утверждая, что это послужит Киеву доказательством непоколебимости Западной поддержки.

Однако ни аналитические центры, ни преподаватели колледжей не относятся к тем, кто принимает политические решения в НАТО, но они нередко вносят вклад в дебаты по внешней политике посредством публицистических статей и дискуссий — особенно в преддверии и во время крупных событий, таких как предстоящий саммит.

Администрация Байдена не поддерживает немедленное принятие Киева в альянс, однако несколько высокопоставленных чиновников недавно заявили, что на саммите Украине будет предложен “мостик” в альянс. Чиновники также говорят, что НАТО предложит Украине новую штаб-квартиру для управления военной помощью — жест доброй воли и знак, что Запад поддержит страну в долгосрочной перспективе, даже не предоставив скорейшее членство.

Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свежей статье в журнале Foreign Affairs не стал высказываться о членстве Украины прямо, но упомянул о совместном будущем Киева с альянсом и обеспокоенности по этому вопросу: “Мы хотим дать понять, что мы настроены на долгосрочное сотрудничество. … Усиление нашей поддержки не делает НАТО стороной в этом конфликте”, — подчеркнул он.

Особых сдвигов в вопросе членства Украина на саммите не ждет — Киев скорее ищет гарантий безопасности.

Помимо официального приглашения, “мы также ожидаем конкретных решений относительно членства Украины в НАТО в пакете с другими гарантиями непрерывности военной помощи и повышения оперативной совместимости”, — рассказала журналу Politico в прошлом месяце вице-премьер-министр страны по вопросам ЕС и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Первые обнадеживающие признаки для Киева уже появились: члены НАТО согласились на просьбу Столтенберга сохранить военное финансирование страны в 2025 году на том же уровне в 43 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер. Во вторник США объявили о новом пакете мер безопасности для Украины на сумму 2,3 миллиарда долларов.

Согласно опубликованному в среду опросу Европейского совета по международным отношениям, украинцы считают, что дополнительное оружие и боеприпасы Запада важнее вступления в НАТО. Лишь 22% украинцев выступают за членство в НАТО в обмен на сдачу России занятой территории, тогда как 71% выступают против такой сделки.

Украина по-прежнему придерживается максималистских целей против России и намерена вернуть себе всю территорию, потерянную в ходе боевых действий, сообщил небольшой группе журналистов во вторник вечером главный советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Украина “не готова к компромиссу”, даже несмотря на то, что некоторые американские и европейские союзники нашептывают чиновникам в Киеве о целесообразности переговоров с Россией.

Киев готов вести переговоры лишь на основе своей формулы мира из десяти пунктов, которая, по словам Ермака, приведет к “справедливому миру” для его страны.

Статья написана при участии Александра Уорда

* Организация, выполняющая функции иностранного агента