The Telegraph: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране

НАТО не намерена вести переговоры о членстве Украины, пока Киев не разберется с коррупцией, пишет The Telegraph. Это решение станет серьезным ударом для Зеленского. Кроме того, члены блока не пришли к единому мнению о том, целесообразно ли сделать предложение Украине “необратимым”.

Переговоры о вступлении не продолжатся до тех пор, пока бывшее советское государство не наведет у себя порядок, что станет серьезным ударом для Владимира Зеленского

Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована для членства в НАТО, что сильно ударит по Зеленскому. Перед тем, как продолжить переговоры на этот счет, альянс потребует от Киева “дополнительных шагов”, заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. Данная позиция будет изложена в коммюнике, которое подпишут на грядущем 9-го июля ежегодном саммите НАТО.

“Мы должны сделать шаг назад и отметить все, что Украина сделала во имя реформ за последние два с лишним года, — поделился источник с The Telegraph. — Пока они продолжают проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это является приоритетом для многих из нас, присутствующих за столом переговоров”.

Зеленский настаивает на вступлении в НАТО по окончании военных действий, чтобы защититься от будущих вторжений. Для США и Европы это повлечет обязательство встать на защиту Киева в случае нападения со стороны России. И в ходе недавних переговоров между государствами-членами НАТО о том, следует ли предлагать Украине конкретный план вступления, камнем преткновения стала коррупция.

The Telegraph недавно сообщила, что США блокируют усилия Великобритании и Европы, направленные на письменную фиксацию “необратимого” пути Украины к членству в НАТО. Страна увязает в коррупции аж с момента распада Советского Союза, в частности это касается ее вооруженных сил. В рамках мер по преодолению этой проблемы, особенно в области оборонных закупок, Зеленский взялся за увольнение военачальников.

Вопрос о “значительной коррупции” поднял в этом году Джо Байден, когда дал интервью журналу Timeи исключил поддержку “натоизации Украины”. Дипломаты и чиновники альянса предоставили ей список реформ, которые следует провести для реализации амбиций по вступлению, сообщил представитель министерства обороны США. “Делается это незаметно, помогая ей приблизиться к членству”, — добавил он.

Господину Зеленскому, приглашенному на саммит в Вашингтоне, скорее всего, пообещают “хорошо освещенный мост” к членству в альянсе, как любят говорить в США. Союзники все еще не пришли к единому мнению относительно сделанного в прошлом году на саммите в Вильнюсе заявления и целесообразности сделать предложение Киеву “необратимым”. Ожидается, что на нынешней встрече союзники предложат ему дополнительные системы ПВО, включая американские флагманы Patriot, на что Вашингтон дал, наконец, согласие.

Несмотря на отсутствие обещаний, почти 20 стран-членов НАТО подписали с Украиной двусторонние соглашения о безопасности. И в совместном заявлении на саммите они все обязательно это отметят. Данное мероприятие, к слову, может стать первым крупным международным событием для сэра Кира Стармера в случае избрания его на пост премьер-министра. А лорд Кэмерон на днях через The Telegraph призвал лейбористов выделить на оборону 2,5% ВВП.