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ЦАМТО

Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)

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130-мм пушка «Пантеры» KF51
130-мм пушка «Пантеры» KF51.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 4 июля. По информации газеты Handelsblatt, Италия рассматривает возможность организации лицензионного производства для СВ страны нескольких сотен танков KF51 "Пантер" (Panther) и БМП KF41 "Линкс" (Lynx) немецкого концерна Rheinmetall.

Как сообщает Defence-industry.eu, хотя сделка еще окончательно не подтверждена и основана на неофициальной информации, в случае, если контакт будет заключен, он станет крупнейшим за всю историю немецкого концерна. Его стоимость оценивается примерно в 20 млрд. евро (21,50 млрд. долл.).

В соответствии с предложенным соглашением, итальянское правительство планирует приобрести не менее 350 боевых бронированных машин KF41 "Линкс" и более 200 основных боевых танков KF51 "Пантер". Закупки будут растянуты на 15-летний период.

В Rheinmetall не опровергли это сообщение после обращения за комментариями агентства Reuters, заявив, что ответ будет дан "в свое время". Новость привела к росту акций Rheinmetall на 3,5%.

Чуть позднее в сообщении, опубликованном днем 3 июня, обе компании подтвердили создание совместного предприятия. В пресс-релизе глава Leonardo Роберто Чинголани заявил, что "технологическое и промышленное взаимодействие между Leonardo и Rheinmetall дает уникальную возможность для разработки современных основных боевых танков и боевых машин пехоты". Другие подробности сообщены не были.

Данный потенциальный заказ является частью более широкой стратегии Rheinmetall по достижению рекордного объема продаж в 10 млрд. евро в этом году. Портфель заказов компании расширяется из-за увеличения расходов на оборону в Европе, вызванного продолжающимся конфликтом на Украине.

Ранее Италия планировала закупить танки "Леопард-2A8" производства KNDS Deutschland и намеревалась присоединиться к программе разработки танка следующего поколения MGCS (European Main Ground Combat System).

ОБТ "Леопард-2A8" должны были производиться на заводе Leonardo в Италии, однако переговоры между итальянской фирмой и KNDS завершились безрезультатно.

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Страны
Италия
Украина
Продукция
Leopard-2
MGCS
Компании
Leonardo
Rheinmetall
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